Пожар в Нотр-Даме: как выглядит изнутри обгоревший собор

Эксперты начали оценивать масштаб ущерба в Соборе Парижской Богоматери после сильного пожара в понедельник.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Каменная часть собора уцелела, также удалось спасти самые ценные реликвии. На фотографиях можно увидеть, что алтарь в нефе и крест на нем остались целыми.

Aftermath.



Black-charred roof beams - many hundreds of years old - litter the floor inside Notre-Dame de Paris after the devastating inferno pic.twitter.com/RJBOzQjOZH