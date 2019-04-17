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Пожар в Нотр-Даме: как выглядит изнутри обгоревший собор

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Пожар в Нотр-Даме: как выглядит изнутри обгоревший собор

Среда, 17 апреля 2019, 09:02

Эксперты начали оценивать масштаб ущерба в Соборе Парижской Богоматери после сильного пожара в понедельник.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Каменная часть собора уцелела, также удалось спасти самые ценные реликвии. На фотографиях можно увидеть, что алтарь в нефе и крест на нем остались целыми.

Уцелели также статуи, украшавшие шпиль - их увезли на реставрацию за несколько дней до пожара.

Однако полностью сгорели деревянный шпиль высотой 93 метра и деревянная крыша над залом, где проходили богослужения.

 

Также можно увидеть черные обугленные перекрытия крыши, лежащие на полу внутри Нотр-Дама. Сгоревшим балкам было несколько сотен лет.

Эксперты и архитекторы теперь должны определить, насколько пострадали оставшиеся конструкции. Для изучения последствий будут использовать в том числе дроны.

На реставрацию собора уже собрали более 700 миллионов евро. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении провести ремонтные работы за пять лет, но эксперты говорят, что это может затянуться на десятилетия.

Напомним, причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание в части здания, которое находилось на реконструкции.

Во вторник французским пожарным удалось полностью ликвидировать пожар в Соборе Парижской Богоматери, которая началась в понедельник вечером.

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