Причиной пожара в Нотр-Даме могло стать короткое замыкание

Причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание в части здания, которое находилось на реконструкции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет французское издание Le Parisien со ссылкой на источники в полиции.

В рамках расследования полиция допросила уже около 30 человек – охранников, сотрудников компании, проводящей реконструкцию, строителей.

Сотрудники службы безопасности сообщили полиции, что очаг пожара был расположен у основания шпиля Нотр-Дама со стороны Сены.

В рамках этих реставрационных работ на шпиле Нотр-Дам установили леса весом более 500 тонн. Все они обслуживались тремя лифтами. Первый лифт поднимал рабочих на высоту 24 м от земли, второй поднимал на высоту 54 м на крышу, третий лифт позволял добраться до шпиля, который рабочие должны были очистить. Два из этих лифтов уже работали в прошлый четверг, когда снимали статуи, расположенные на шпиле.

По словам охранников, когда сработала пожарная сигнализация и они прибыли к лифту, пожар уже был сильным и они больше ничего не могли сделать.

По одной из версий криминалистов, причиной пожара могла быть проблема с электричеством. "Возможно, произошло короткое замыкание", - сказал один из собеседников издания.

Напомним, во вторник французским пожарным удалось полностью ликвидировать пожар в Соборе Парижской Богоматери, которая началась в понедельник вечером.

Пожарные смогли сохранить 850-летнюю основную каменную конструкцию готического здания, включая две башни, но шпиль и крыша полностью сгорели и обрушились.

Из собора удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.

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