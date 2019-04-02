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У президента Польши заявили, что не имеют фаворита на украинских выборах

Вторник, 2 апреля 2019, 08:05

Варшава заявляет, что не имеет фаворита на президентских выборах в Украине и поддержит любой демократический выбор украинского народа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента Польши.

"Мы, польские политики, особенно здесь, в президентском дворце, не имеем своего фаворита, поскольку не вмешиваемся в политические решения других стран. Мы довольны тем, что первый тур выборов в Украине свидетельствует о развитии демократических институтов", - сказал глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

По его словам, Польша тщательно будет следить за ходом избирательной кампании перед вторым туром.

Представитель президента считает важным, чтобы Украина и в дальнейшем шла путем реформ и изменений, которые дадут ей возможность сблизиться с институтами западного мира. Щерский убежден: если выборы пройдут по демократическим стандартам, то независимо от того, какими будут результаты, это будет свидетельствовать о сохранении западного курса, что крайне важно для Варшавы.

Он отмечает, что на основании результатов первого тура сложно предсказать результаты второго.

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"Сейчас начинается совсем другая кампания, совсем другое политическое соперничество исключительно между двумя кандидатами. Следовательно, это будет означать полную реорганизацию электората и распределения поддержки", - подчеркнул глава канцелярии Польши.

"Выборы должны показать, что Украина является страной со стабилизированной демократической процедурой, так как это будет еще один аргумент в пользу приближения Украины к Западу", - подчеркнул Щерський.

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