Главы МИД Турции, Польши и Румынии - за вступление Украины и Грузии в НАТО

Украина и Грузия должны стать членами НАТО, что будет способствовать укреплению безопасности в Черноморском регионе, основы которой подрывает своими действиями Россия.

Об этом шла речь на трехсторонней встрече министров иностранных дел Турции, Польши и Румынии в Анкаре, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"С точки зрения безопасности наши страны Черноморского региона – ред.) сталкиваются с похожими проблемами"... Такие страны, как Грузия и Украина, должны присоединиться к НАТО. Мы также отмечаем, что мы никоим образом не признаем аннексию Крыма", - заявил на совместной пресс-конференции министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подчеркнул важность территориальной целостности Украины и Грузии и заявил, что действия РФ в Черном море угрожают безопасности всей Европы.

"Россия является угрозой для европейской безопасности, особенно за свою деятельность в Черноморском регионе, поэтому мы поддерживаем военное присутствие НАТО в этом регионе", - сказал Чапутович.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заверил в поддержке Украины на пути к НАТО.

"Мы особенно стремимся помогать странам в этом регионе (Черноморском регионе – ред.). Украина – одна из этих стран. Мы также сторонники того, что Грузия должна быть включена в НАТО как можно скорее", - заявил Чавушоглу.

Также министры подчеркнули необходимость координации усилий в деле борьбы с терроризмом, слаженности действий и эффективной подготовки к саммиту НАТО в Великобритании в конце этого года.