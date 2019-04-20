Пчелы, проживавшие на крыше Нотр-Дама, пережили пожар

Пчелы Собора Парижской Богоматери, проживавшие на его крыше, пережили разрушительный пожар 15 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Сначала считалось, что около 200 тысяч пчел, живущих в ульях на крыше, погибли в пламени.

Однако Николя Жиан, пчеловод собора, подтвердил, что пчелы живы и жужжат.

Мужчина присматривал за тремя ульями собора с 2013 года, когда они были установлены. Это было частью инициативы по увеличению числа пчел по всему Парижу.

Ульи расположены на вершине ризницы с южной стороны Собора Парижской Богоматери, примерно на 30 м ниже основной крыши. В результате огонь их не задел.

Наибольший риск представляла бы для пчел высокая температура, но, как пояснил пчеловод, дым их лишь усыпил.

"Вместо того, чтобы убивать их, углекислый газ делает их пьяными, заставляет их спать", - сказал он.

Напомним, настоятель Собора Парижской Богоматери сообщил, что возможной причиной пожара в храме мог стать компьютерный сбой.

Более миллиарда долларов уже собрано людьми из разных слоев общества по всему миру на восстановление Нотр-Дама.