Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Рожденному в Лондоне ребенку жителей Британии не разрешили проживание в стране

Протесты в Париже переросли в столкновения, полиция применила слезоточивый газ

Боевики атаковали министерство связи Афганистана в Кабуле

Рейтинг Трампа обвалился до самого низкого в этом году уровня






Боевики атаковали министерство связи Афганистана в Кабуле

Суббота, 20 апреля 2019, 15:42

Боевики совершили нападение на министерство связи Афганистана в центре Кабула.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Приступ начался незадолго до полудня с взрыва на входе в многоэтажное здание министерства в оживленном районе города с торговыми центрами и отелями.

"Я видел, как трое нападавших зашли в министерство. Один из них подорвал взрывчатку, двое вступили в противостояние со службой безопасности", - рассказал один из сотрудников министерства Ахмад Заки.

Здание Министерства оцепили правоохранители, работников ведомства эвакуировали.

Во второй половине дня стало известно, что по меньшей мере двух нападавших убиты, а выстрелы в районе здания больше не раздаются. Однако пока официального подтверждения завершения приступа нет.

В министерстве здравоохранения сообщили, что ранения во время нападения получили шесть человек, их доставили в больницу. В то же время один из силовиков на условиях анонимности сообщил, что в результате нападения погибли по меньшей мере трое людей.

"Талибан" уже опроверг свою причастность к нападению.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Афганистан
powered by lun.ua