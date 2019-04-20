Боевики атаковали министерство связи Афганистана в Кабуле

Боевики совершили нападение на министерство связи Афганистана в центре Кабула.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Приступ начался незадолго до полудня с взрыва на входе в многоэтажное здание министерства в оживленном районе города с торговыми центрами и отелями.

"Я видел, как трое нападавших зашли в министерство. Один из них подорвал взрывчатку, двое вступили в противостояние со службой безопасности", - рассказал один из сотрудников министерства Ахмад Заки.

Здание Министерства оцепили правоохранители, работников ведомства эвакуировали.

Во второй половине дня стало известно, что по меньшей мере двух нападавших убиты, а выстрелы в районе здания больше не раздаются. Однако пока официального подтверждения завершения приступа нет.

В министерстве здравоохранения сообщили, что ранения во время нападения получили шесть человек, их доставили в больницу. В то же время один из силовиков на условиях анонимности сообщил, что в результате нападения погибли по меньшей мере трое людей.

"Талибан" уже опроверг свою причастность к нападению.