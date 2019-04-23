Туск поговорил с Зеленским: ждем саммита Украина-ЕС в июле

Президент Евросовета Дональд Туск провел телефонный разговор с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Во-первых, хороший телефонный звонок с Владимиром Зеленским, избранным президентом Украины, который еще не вступил в должность. Я заверил его в том, что ЕС неизменно поддерживает Украину. Ждем нашего сотрудничества и саммита Украина-ЕС в июле", - написал Туск в своем Twitter на украинском языке.

По-перше, хороший телефонний дзвінок з Володимиром Зеленським, обраним Президентом України, який ще не вступив на посаду. Я запевнив його в тому, що ЄС незмінно підтримує Україну. Чекаємо нашої співпраці та саміту Україна-ЄС у липні. — Donald Tusk (@eucopresident) 23 квітня 2019 р.

Он также поговорил по телефону с действующим президентом Петром Порошенко "после 5 лет хорошего сотрудничества".

"Конкурентные, свободные и честные президентские выборы с мирной передачей (власти) является лучшим доказательством прогресса и демократии Украины", - отметил Туск.

Очередной саммит Украина-Евросоюз состоится 8 июля.

Прошлогодний саммит Украина-ЕС проходил в Брюсселе, вероятно, нынешняя встреча пройдет в Киеве, однако место проведения еще не объявлено.