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Туск поговорил с Зеленским: ждем саммита Украина-ЕС в июле

Вторник, 23 апреля 2019, 18:44

Президент Евросовета Дональд Туск провел телефонный разговор с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Во-первых, хороший телефонный звонок с Владимиром Зеленским, избранным президентом Украины, который еще не вступил в должность. Я заверил его в том, что ЕС неизменно поддерживает Украину. Ждем нашего сотрудничества и саммита Украина-ЕС в июле", - написал Туск в своем Twitter на украинском языке.

Он также поговорил по телефону с действующим президентом Петром Порошенко "после 5 лет хорошего сотрудничества".

"Конкурентные, свободные и честные президентские выборы с мирной передачей (власти) является лучшим доказательством прогресса и демократии Украины", - отметил Туск.

Очередной саммит Украина-Евросоюз состоится 8 июля.

Прошлогодний саммит Украина-ЕС проходил в Брюсселе, вероятно, нынешняя встреча пройдет в Киеве, однако место проведения еще не объявлено.

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Зеленский Туск Саммит Украина-ЕС
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