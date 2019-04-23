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Меркель провела телефонный разговор с Зеленским

Вторник, 23 апреля 2019, 20:39

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским и поздравила его с успехом на выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Бюро прессы и информации федерального правительства Германии.

"Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня позвонила избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. Федеральное правительство продолжит активно поддерживать Украину на пути реформ, а также ее право на суверенитет и территориальную целостность", - говорится в сообщении.

Стороны высоко оценили тесные отношения между двумя государствами. Канцлер пригласила Зеленского в Германию. Также, согласно сообщению, они договорились тесно контактировать.

"Зеленский поблагодарил за немецкую поддержку Украины и показал, что очень заинтересован в прогрессе в рамках "нормандского формата", - говорится в заявлении.

23 апреля также президент Евросовета Дональд Туск провел телефонный разговор с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским. Туск ожидает встречи с Зеленским на саммите Украина-ЕС в июле.

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Меркель Зеленский
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