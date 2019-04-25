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Джо Байден объявил об участии в выборах президента США в 2020 году

Четверг, 25 апреля 2019, 13:18

Бывший вице-президент США Джо Байден в четверг объявил о намерении в третий раз баллотироваться на пост президента.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Основные ценности этой нации... наше положение в мире... сама наша демократия... все, что сделало Америку Америкой – поставлено на карту. Вот почему сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов", – написал Байден в Twitter.

Джо Байден - один из самых известных американских политиков. Он дважды был вице-президентом США при президенте Бараке Обаме, до этого четыре десятилетия работал сенатором от штата Делавэр.

Свои кандидатуры на пост президента США от Демократической партии уже выдвинули 18 высокопоставленных демократов. 76-летний Байден - старейший и самый опытный политик в этой гонке.

Ожидается, что Байден мог бы стать одним из самых серьезных противников действующего президента Дональда Трампа.

Это будет третья попытка Байдена стать президентом США - он баллотировался в 1988 и 2008 годах.

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