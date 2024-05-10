Британское СМИ пишет, что первые F-16 прибудут в Украину за "считанные недели"

Британская газета Evening Standard в материале от 10 мая утверждает со ссылкой на "высокопоставленный военный источник", что Украина получит первые истребители F-16 "в течение считанных недель".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на публикацию издания.

Источник, который цитирует Evening Standard, утверждает, что F-16 могут поступить в Украину "в июне-июле". Он не сообщил, от какой именно страны они поступят.

Как известно, ряд западных стран объединились в "коалицию истребителей" во главе с Данией и Нидерландами с целью поставки Киеву современной авиации и подготовки летчиков и вспомогательного персонала.

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Кроме них, о намерениях передать Украине F-16 объявили Норвегия и Бельгия, причем последняя подтвердила, что сделает это до конца 2024 года.

Ранее стало известно, что Чехия передала украинским Воздушным силам первый тренажер истребителя F-16.