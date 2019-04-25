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Литва призвала мир не признавать паспорта РФ для жителей Донбасса

Четверг, 25 апреля 2019, 16:06

Литва призвала международное сообщество осудить решение РФ об упрощенном предоставлении гражданства жителям ОРДЛО и не признавать российские паспорта жителей Донбасса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД Литвы.

Ведомство отметило, что Литва рассматривает решение РФ об упрощенной раздаче паспортов как незаконное вмешательство во внутренние дела Украины, грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Литва призывает международное сообщество решительно осудить эти необоснованные действия России, а также призывает к непризнанию незаконно выданных Российской Федерацией документов и к последовательным санкциям против России за продолжающееся нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Ранее в четверг Германия и Франция, США, а также ЕС, осудили шаг России.

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Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявил, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине после выборов.

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Литва Донбасс и ОРДЛО
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