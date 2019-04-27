В Шотландии выросла поддержка независимости от Британии

Согласно опросу, опубликованному в субботу, поддержка независимости Шотландии достигла своего наивысшего уровня за последние четыре года, в основном за счет избирателей, которые хотят остаться в Европейском союзе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Опросы YouGov продемонстрировал, что поддержка отделения Шотландии от Соединенного Королевства выросла до 49% по сравнению с 45% по результатам последнего опроса, проведенного для The Times в июне 2018 года.

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На референдуме 2014 года шотландцы отклонили независимость с результатом 45% против 55%.

На референдуме 2016 года Соединенное Королевство проголосовало за выход из Европейского союза, но жители Шотландии и Северной Ирландии проголосовали за то, чтобы остаться, чем сохранили политическую напряженность.

Великобритания погрузилась в политический хаос из-за Brexit, до сих пор не известно, когда страна покинет ЕС.

Опрос YouGov также показал: 53% шотландцев считают, что в ближайшие 5 лет не должно быть еще одного референдума о независимости. Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Старджен настаивает на еще одном референдуме до 2021 года.