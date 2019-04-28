Выборы в Испании - экзит-пол указывает на победу социалистов

Социалисты получат наибольшую фракцию в следующем испанском парламенте, но будут иметь сложности с формированием коалиции.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais, об этом свидетельствуют данные экзит-полов, проведенных GAD3 для TVE.

Социалисты - партия действующего премьер-министра Педро Санчеса могут получить фракцию на уровне от 116 до 121 мандата.

Это существенно больше, чем результат их ключевого оппонента - Народной партии, которая будет иметь 69-73 мандата.

Вместе с тем возможна коалиция социалистов и лево центристов с Podemos (42-45 мандата) будет максимально 166 мандатов, тогда как для большинства нужно 176.

Как и ожидалось, в парламент попадают правопопулисты с Vox - они получают от 36 до 38 мандатов. Несколько большую фракцию - 48-49 мандатов, будет Ciudadanos - 48-49 мандатов.

Заметим, что вероятная коалиция народников, Ciudadanos и Vox тоже не получает большинства.

Напомним, на досрочных парламентских выборах в Испании была зафиксирована высокая явка - по состоянию на 18 часов (по 2:00 до завершения голосования) она составила 60,76%. При этом в Каталонии явка на это время составила 64,2%. Впрочем, лидером явки оказался Мадрид - в столице проголосовало 65,1% избирателей.