У НАТО нет намерения размещать ядерные ракеты в Европе – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет размещать наземные ядерные ракеты в Европе после окончания действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом он заявил во время выступления в Конгрессе США, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я продолжаю призывать Россию вернуться к выполнению ДРСМД. Но до сих пор Россия не сделала ни одного шага в этом направлении, а время истекает. Мы не хотим новой гонки вооружений, мы не хотим новой холодной войны, но мы не должны быть наивными", - сказал Столтенберг.

По его словам, соглашение, которого придерживается лишь одна сторона, не сделает мир безопаснее, и нужно готовиться к миру, в котором ДРСМД не будет действовать.

Генсек подчеркнул, что Альянс будет действовать взвешенно.

"НАТО не намерена размещать наземные ядерные ракеты в Европе. Однако НАТО всегда будет делать шаги, необходимые для обеспечения эффективного сдерживания", – сказал он

Напомним, 2 февраля, Соединенные Штаты прекратили свои обязательства по Договору о РСМД и начнут процесс выхода из него. Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.

США требуют, чтобы Россия уничтожила все ракеты, которые нарушают договор, а также пусковые установки и связанные с ними оборудование.

Россия отрицала все обвинения США. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сожалеет о решении США и обвиняет Вашингтон в "нежелании вести любые существенные переговоры".

4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении участия в ДРСМД.