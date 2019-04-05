Украина проиграла транзитный спор с РФ в ВТО
Пятница, 5 апреля 2019, 10:05
Украина проиграла ключевой торговый спор с РФ в ВТО по делу о транзитных перевозках.
Об этом говорится в статье "Европейской правды".
Киев оспаривал политический запрет россиян, который разорвал кратчайший путь украинских товаров на рынки Средней Азии. Официально Всемирная торговая организация (ВТО) обнародует решение по жалобе Украины против России в ближайшее время.
Рассмотрев доводы сторон, ВТО приняла позицию РФ, что политическая ситуация в Украине в 2014-2015 годах создавала существенные угрозы для ее национальной безопасности. А потому - ограничение транзита они не признали нарушением.
Читайте подробнее в статье: "Третье поражение в ВТО: какие последствия будет иметь провал в транзитном споре с РФ".
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