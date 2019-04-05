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Проигрыш спора с РФ в ВТО: Климкин посетовал, что к МИД не прислушались

Пятница, 5 апреля 2019, 19:17

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин после проигрыша Украиной транзитного спора с РФ во Всемирной торговой организации сетует, что к мнению МИДа не прислушались.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Спрашивают, почему Украина проиграла спор в ВТО. Без саморекламы для нашей дипломатической команды могу сказать, что иногда стоит все же прислушаться к МИД и по стратегии, и по тактике", - написал Климкин в Twitter.

Напомним, сегодня в ВТО распространили решение Группы экспертов по делу DS 512, в которой Украина выступает против Российской Федерации. В этом деле сегодня Украина утверждает, что РФ неправомерно ограничила транзитное движение по территории Украины через территорию РФ в третьи страны и нарушила базовые принципы многосторонней торговой системы.

Впрочем, группа экспертов ВТО признала, что действия России были оправданы, поскольку действительно существует "чрезвычайная ситуация в международных отношениях" между Украиной и РФ.

В министерстве экономического развития и торговли Украины в тоже время заявили, что решение ВТО по "транзитному спору" с РФ означает правомерность всех санкций, наложенных Украиной на Российскую Федерацию.

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