В Еврокомиссии говорят о готовности работать с любым президентом Украины

Европейская Комиссия готова сотрудничать с любым кандидатом, избранным на выборах президента Украины.

Об этом в комментарии "Громадському" заявила заместитель главы генерального директората по политике соседства, расширения и переговоров Еврокомиссии Катарина Матернова, сообщает "Европейская правда".

"Неважно, будет Зеленский или Порошенко, - мы будем работать", - отметила она.

Матернова отметила, что Зеленского в политической сфере не знают, поэтому "особенно должен быть слышным и поддержанным голос украинского гражданского общества".

"Если будет второй срок Порошенко – мы знаем, что второй срок это все равно несколько другая мобилизация, новый фактор для гражданского общества", – добавила она.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что США поддерживают одного из кандидатов на выборах президента Украины.

"США не поддерживают ни одного из кандидатов. Мы поддерживаем принципы и будем работать с любым, кого изберет украинский народ", - заявил Волкер.