Королева Елизавета ІІ хочет пригласить Трампа в Британию – СМИ

Британская королева Елизавета II планирует направить президенту США Дональду Трампу формальное приглашение посетить Британию в июне с государственным визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию The Sunday Times.

Источники в британском правительстве утверждают, что переговоры с американской стороной о визите ведутся с конца прошлого года и в ближайшие дни будет сделано формальное объявление.

Визит скорее всего совпадет по времени с 75-й годовщиной высадки войск в Нормандии, состоявшейся 6 июня 1944 года и планами Трампа принять участие в мероприятиях во Франции, посвященных освобождению страны.

Сообщается, что в прошлом месяце королева имела редкий частный ужин с послом США Вуди Джонсоном, что также может свидетельствовать о подготовке визита.

В конце декабря прошлого года СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп может посетить Великобританию в мае 2019 года после выхода страны в марте из Европейского Союза.

Трамп посетил Великобританию в июле прошлого года. И хотя после широких публичных акций протеста визит официально не был государственным, Трамп встретился с королевой Елизаветой II.