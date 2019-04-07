В Польше готовятся выставить Германии счет на $900 млрд в качестве репараций

Депутат польского Сейма и член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак заявил, что Польша хочет получить от Германии $900 млрд репараций.

Об этом он заявил в интервью изданию WPolityce, сообщает "Европейская правда".

"Это позорно, что такой очевидный вопрос как последствия истребления поляков и уничтожение польской экономики Германией игнорировалось в течение последних 30 лет. Тем более удивляет позиция немецких политиков, которые учат поляков верховенству права", - отметил Шевчак.

"До тех пор, пока Германия не погасит задолженность Польши за Вторую мировую войну, а речь идет о по крайней мере 900 миллиардов долларов, она должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападениях на польское правительство", - отметил он.

По его словам, польское правительство не должен отступать в вопросе немецких репараций.

Как известно, Германия отклонила требование Польши относительно новых переговоров о выплате дополнительных репараций за годы Второй мировой войны, отметив, что эта проблема уже была урегулирована в 1953 году.

Однако правящая партия Польши заявляет, что решения, принятые властью коммунистической эпохи, не действуют, потому что они были сделаны под давлением со стороны Советского Союза.