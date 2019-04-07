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Премьер Чехии подумывает над перестановками в правительстве

Воскресенье, 7 апреля 2019, 16:50

Премьер Чехии Андрей Бабиш не исключает перестановок в правительстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Novinky.

Бабиш отметил, что не хочет спекулировать, в каких министерствах будут перестановки.

"Я могу лишь сказать, что если перестановки состоятся, я сначала проинформирую президента" - сказал он.

"Однако я не буду их исключать. В этом есть потребность. Нужно реорганизовать работу министерств, нужны меры экономии", - заявил Бабиш.

Ожидается, что разговор премьера с президентом Милошем Земаном относительно кадровых перестановок состоится не позднее среды.

В качестве вероятных претендентов на отставку чешские СМИ называют министра транспорта Дана Тека, а также мнистра промышленности и торговли Марту Новакову.

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