Премьер Чехии подумывает над перестановками в правительстве
Воскресенье, 7 апреля 2019, 16:50
Премьер Чехии Андрей Бабиш не исключает перестановок в правительстве.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Novinky.
Бабиш отметил, что не хочет спекулировать, в каких министерствах будут перестановки.
"Я могу лишь сказать, что если перестановки состоятся, я сначала проинформирую президента" - сказал он.
"Однако я не буду их исключать. В этом есть потребность. Нужно реорганизовать работу министерств, нужны меры экономии", - заявил Бабиш.
Ожидается, что разговор премьера с президентом Милошем Земаном относительно кадровых перестановок состоится не позднее среды.
В качестве вероятных претендентов на отставку чешские СМИ называют министра транспорта Дана Тека, а также мнистра промышленности и торговли Марту Новакову.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua