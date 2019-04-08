США признают часть вооруженных сил Ирана террористической организацией

Соединенные Штаты решили внести Корпус стражей исламской революции, элитное иранское военно-политическое формирование, в список иностранных террористических организаций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа, которое в понедельник распространила пресс-служба Белого дома.

"Сегодня я официально объявляю о намерении моей администрации внести Корпус стражей исламской революции, в том числе его силы специального назначения "Аль-Кудс", в список иностранных террористических организаций", - заявил американский президент.

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"Этот беспрецедентный шаг признает реальность, что Иран не только является государственным спонсором терроризма, но и что Корпус активно участвует, финансирует и пропагандирует терроризм как инструмент государственного управления. Он является основным средством правительства Ирана по направлению и осуществлению глобальной террористической кампании", - добавил Дональд Трамп.

Таким образом Соединенные Штаты впервые в истории признали часть иностранного правительства, каким является Корпус стражей исламской революции, террористической организацией.

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"Это действие дает Тегерану понять, что его поддержка терроризма имеет серьезные последствия. Мы будем продолжать усиливать финансовое давление и увеличивать плату иранского режима за его поддержку террористической деятельности, пока он не откажется от своей злонамеренного и незаконного поведения", - резюмировал Дональд Трамп.

Корпус стражей Исламской революции контролирует большую часть иранской экономики и прямо подчиняется верховному лидеру Ирана аятолле Хаменеи.