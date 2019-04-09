США угрожают Европе новыми пошлинами из-за субсидий для Airbus

Торговое представительство США (USTR) готовит перечень товаров из Европы, которые могут обложить пошлинами, в качестве контрмер в ответ на убытки, вызванными европейскими субсидиями для авиационной отрасли.

Об этом говорится в сообщении на сайте Торгового представительства США.

В заявлении подчеркивается, что Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно сообщала ЕС о том, что на США оказывает негативное влияние субсидирование Европой французской Airbus.

"Сегодня Торговое представительство США начинает процесс, согласно Закону о торговле, который заключается в определении товаров из ЕС, в которых могут применяться дополнительные пошлины, пока Евросоюз не отменит субсидии", - говорится в сообщении.

Торговое представительство США заявляет, что ущерб для США от европейских субсидий составляют 11 млрд долларов ежегодно. Эта сумма фигурирует в материалах жалобы в ВТО, результат которой ожидается летом.

Сообщается, что США готовы ввести пошлины против европейских товаров сразу после того как ВТО определит сумму контрмер США.

Напомним, в июне прошлого года США ввели новые повышенные пошлины на сталь и алюминий для ЕС.

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