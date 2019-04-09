Турецкая избирательная комиссия отвергла требование пересчитать голоса в 31 районе Стамбула

Верховный избирательный совет Турции частично отклонил требование руководящей Партии справедливости и развития о повторном подсчете голосов на выборах в Стамбуле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Избирательный совет разрешил повторный подсчет бюллетеней в 51 урне в 21 из 39 районов Стамбула.

На каждую из урн приходится 350 избирателей.

Представитель Партии справедливости и развития в избирательном совете Реджи Юзель заявил, что решение о повторном подсчете голосов в районе Буюкджекмече, где, по данным партии, наблюдались значительные нарушения, будет принято во вторник.

Партия собирается обжаловать решение избирательного совета об ограниченном повторном подсчете голосов в Стамбуле.

Местные выборы в Турции состоялись 31 марта. На них партия власти президента Эрдогана в целом победила, однако проиграла в ключевых крупных городах Турции, в частности, потеряла пост мэра в Анкаре.

Партия Эрдогана также решила обжаловать результаты выборов во всех районах Стамбула, где провластный кандидат проиграл оппозиционеру всего на 25 тысяч голосов.