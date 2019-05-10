На трибунал ООН по пленным морякам приехали вице-адмирал и адвокат украинцев в России

В Международном трибунале ООН по морскому праву в Гамбурге начались открытые слушания по делу о нападении РФ на украинские корабли и захвате украинских моряков.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

В рамках поданной жалобы Украина требует применить временные меры в отношении РФ для освобождения украинских военных и кораблей.

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В зале судебного заседания присутствуют агент Украины, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, вице-адмирал Андрей Тарасов, заместитель командующего и начальник штаба ВМС Украины, адвокаты украинской стороны профессора Фред Соунс и Жан-Марк Тювенин, а также юристы Марни Чик и Джонатан Гимблет.

В зале также находятся юристы Оксана Золотарева, полковник Леонид Залюбовский, Никил Гор и Александра Френсис и советники Тарас Качка и Николай Полозов, российский адвокат пленных моряков.

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Главная официальная цель иска Украина - освободить украинских моряков, которых незаконно удерживают в РФ, а также захваченные украинские корабли.

Представителей России в зале судебного заседания нет, поскольку РФ отказалась от участия в производстве.

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