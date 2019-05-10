МИД: есть все основания считать, что трибунал ООН обяжет РФ освободить пленных моряков

У украинской стороны есть основания считать, что морской трибунал ООН 25 мая примет решение в пользу Украины в деле о захвате Россией украинских моряков.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел, агент Украины в этом деле Елена Зеркаль, передает "Европейская правда".

"Мы ожидаем, что 25 мая будет принято решение трибунала об освобождении трех украинских военных кораблей, а также 24 членов экипажа, и они вернутся в Украину, где мы их очень ждем", - сказала она.

"У нас есть все основания полагать, что суд примет решение в нашу пользу, и моряки, которые незаконно удерживаются РФ, вернутся в Украину", - подчеркнула Зеркаль.

В пятницу в Гамбурге, где расположен морской трибунал ООН, состоялись первые слушания по делу. Заседание продолжалось три часа. Россия от участия в слушаниях отказалась.