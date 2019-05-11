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США перебрасывают дополнительный Patriot на Ближний Восток на фоне угроз Ирана

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США перебрасывают дополнительный Patriot на Ближний Восток на фоне угроз Ирана

Суббота, 11 мая 2019, 11:54

США объявили о развертывании на Ближнем Востоке дополнительной системы противоракетной обороны Patriot после того, как американские чиновники сообщили, что разведка указывает на то, что Иран планирует угрожать американским войскам и интересам в регионе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет СNN.

Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан одобрил развертывание. "Исполняющий обязанности министра обороны утвердил перемещение USS Arlington и Patriot к Центральному командованию США в рамках запроса командования в начале недели", - говорится в заявлении Пентагона.

Боевой корабль USS Arlington способен перевозить машины-амфибии и самолеты, он присоединится к USS Abraham Lincoln в Персидском заливе.

По словам Вашингтона, этот шаг должен продемонстрировать, что США готовы применить "безжалостную силу" на любое нападение проиранских сил.

Ранее Иран объявил, что прекращает соблюдать части ограничений в отношении своей ядерной программы, и пригрозил усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерной сделки не защитят Тегеран от санкций США.

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США Иран Ближний Восток
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