"Желтые жилеты" снова на улицах в попытке активизировать протесты

Наибольшие протесты "желтых жилетов" запланированы 11 мая во французских городах Нант и Лион. Движение стремится активизировать массовые акции после рекордно низкого уровня явки в минувшие выходные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

26-е подряд выходные дни демонстраций происходят всего за две недели до критических выборов в Европейский парламент в этом месяце.

Однако почти через шесть месяцев после начала движения поддержка "желтых жилетов" снижается. Демонстрации на прошлой неделе привлекли менее 19 тыс. человек по всей стране, по данным французского министерства внутренних дел, и 40 291 человека, по данным протестующих.

В обоих случаях это были самые маленькие цифры от начала движения.

"Желтые жилеты" надеются, что, проводя большие митинги в других крупных городах, они будут привлекать сторонников, которые не имеют времени, ресурсов или склонности к поездкам в Париж каждые выходные.

Около 1100 человек указали в Facebook, они посетят митинги в Париже.