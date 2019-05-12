Албания: антиправительственные протесты снова переросли в беспорядки

В Албании в субботу после трех месяцев протестов оппозиционные протестующие бросали коктейли Молотова в вход в офис премьер-министра Эдди Рамы, призывая его уйти в отставку из-за, как они говорят, вероятного мошенничества на выборах и коррупции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Скандируя "Нам нужна европейская Албания", они возобновили призывы к проведению досрочных выборов, объявленные еще в феврале, когда албанский оппозиция прекратила работу в парламенте. Некоторые протестующие, в том числе группа лиц в масках, бросали коктейли Молотова, петарды и краски у входа в здание правительства, а затем - парламента.

Десяток полицейских и несколько демонстрантов получили ранения.

Во время затишья лидер оппозиционной Демократической партии Лулзим Баша заявил, что они "полны решимости продолжать более масштабную и решительную битву, пока правительство будет удерживать Албанию от Европы".

Затем толпа людей приблизилась к зданию парламента, где группа протестующих продолжала швырять коктейли Молотова и петарды. Полиция ответила слезоточивым газом и струями воды.

Через 4 часа толпа переместилася к полицейскому участку в Тиране, чтобы выразить протест против ареста представителя Демократической партии.

Называя политику оппозиции "слепой", премьер-министр Рама заявил, что его огорчают призывы лидера оппозиции к отставке, а действия оппозиции он назвал вредными не для его правительства, а для страны.

Европейский Союз и Соединенные Штаты называют правительство Албании легитимным и призвали оппозицию вернуться в парламент и принять участие в местных выборах 30 июня.