Лукашенко потребовал от России компенсации за грязную нефть

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь понесла миллионные потери из-за поступления загрязненной российской нефти и россияне "не должны отрицать этот огромный ущерб".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, Беларусь назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти в нефтепровод "Дружба" после ревизии нефтеперерабатывающих заводов.

"Расхлябанность и разболтанность на территории России (а это тысячи километров) - и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью", - пожаловался Лукашенко журналистам в субботу.

"Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах и нефтеперерабатывающим заводам. И это огромный ущерб, который был нанесен стране. Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит - мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов", - добавил глава Беларуси.

Лукашенко пояснил, что вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной российской нефти с президентом России не обсуждался. Однако, по его словам, Владимир Путин в публичных выступлениях признавал наличие ущерба.

Читайте также Украина возобновила транзит нефти в ЕС

"Он понимает, что надо ущерб компенсировать. Он сам сказал, что это огромные потери для России, имиджевые потери. А в центре этого ущерба лежит Беларусь. Мы больше всех потеряли от этого. Он публично признал, что это огромный ущерб. Какой? Специалисты посчитают. Думаю, россияне не должны это оспаривать. Что, мы с русскими пойдем судиться по этому вопросу? Думаю, мы разберемся, кто кому что должен", - уверен Лукашенко.

Напомним, 23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

27 апреля в РФ возбудили уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба".

Европейским странам пришлось применять собственные резервы из-за остановки поставок из РФ.