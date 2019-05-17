Порошенко уволил посла Украины в Финляндии

Президент Украины Петр Порошенко уволил посла в Финляндии Андрея Олефирова.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ опубликован в четверг вечером на сайте главы государства.

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"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 29 Закона Украины" О дипломатической службе Украины" принять отставку Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Финляндской Республике и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Исландия по совместительству Олефирова Андрея Владимировича", - говорится в тексте указа.

Напомним, в начале февраля этого года стало известно, что посол Олефиров травмировался в сентябре в здании посольства.

Дипломат упал с лестницы, после чего был госпитализирован в клинику для интенсивной терапии. После инцидента посол 4 месяца находился в больнице в Хельсинки. Позже его вывезли в Украину.