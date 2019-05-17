Главы МИД Совета Европы приняли решение на пути к снятию санкций с России

Более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение, распространенное в пятницу пресс-службой Совета Европы.

В частности, в своем решении министры подчеркнули необходимость скоординированных действий, с тем чтобы повысить способность Совета Европы более эффективно реагировать в ситуациях, когда государство-член нарушает свои уставные обязательства, или не соблюдает стандарты, фундаментальные принципы и ценности Совета Европы.

Читайте также Возвращение России в Совет Европы лоббируют Германия, Франция и Нидерланды

Вместе с тем министры утверждают, что необходимо разработать четко определенную дополнительную процедуру, которая может быть инициирована Парламентской ассамблеей, Комитетом министров или генеральным секретарем. Как сообщалось, речь идет о новом типе санкционной процедуры против государств-нарушителей, благоприятной для России.

Министры отдельно подчеркнули , что все государства-члены должны иметь право на равных условиях участвовать в Комитете министров и в Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы.

Они напомнили, что одним из основных обязательств государств-членов является уплата обязательных взносов в бюджет организации.

Кроме того, министры высказались за то, чтобы делегации всех государств-членов могли принять участие в следующей июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, учитывая важность выборов генерального секретаря и судей в Европейский суд по правам человека.

Читайте также Украина ставит ультиматум по Совету Европы: может отменить Минские соглашения

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин отменил свое участие в заседании из-за кризиса в Совете Европы.

Спор о членстве России в Совете Европы продолжается уже пять лет. В ответ на аннексию Крыма Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в 2014 году лишила Россию определенных прав, включая право голоса.

В ответ на санкции Москва решила больше не направлять делегацию в ПАСЕ. Кроме того, с лета 2017 года Россия больше не платит членские взносы в Совет Европы.

Подробнее читайте в статье: "Очень похоже на 1938 год": как Берлин и Париж сделали шаг к снятию санкций с России".