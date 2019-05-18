Суд освободил из-под стражи экс-президента Армении Кочаряна

Суд общей юрисдикции общины Нор Норк Еревана огласил решение по ходатайству об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна из-под стражи под поручительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радио Азатутюн.

В четверг нынешний и бывший руководители Нагорного Карабаха, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, лично явились в суд, чтобы представить поручительство для изменения меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

Решение было зачитано судьей и было встречено бурными аплодисментами со стороны сторонников Кочаряна.

Сын Кочаряна, Седрак Кочарян, сказал: "Честно говоря, решение стало неожиданным. Я могу только сказать, что я рад".

Как и в дни судебных заседаний, которые проходили ранее на этой неделе, сегодня у здания суда акции проводили как сторонники, так и противники бывшего президента Роберта Кочаряна. Их число было заметно больше обычного, и полиция была вынуждена стянуть дополнительные силы.

Напряженность возросла после новости об освобождении Кочаряна из-под стражи. Те, кто выступают за то, чтобы экс-президент оставался под арестом, пытались перенести протест в здание суда, однако их сдерживала полиция.

По уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года экс-президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя по предварительному сговору с другими лицами. В этом деле проходят еще трое высокопоставленных чиновников.

1 марта 2008 года после президентских выборов, на которых, по официальным данным, победу одержал Серж Саргсян, прошли акции протеста оппозиции. Во время столкновений между силовиками и демонстрантами погибли 10 человек, сотни были ранены. Обстоятельства до сих пор остаются невыясненными.