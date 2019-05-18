Полгода протестов "желтых жилетов": на акции во Франции вышли до 3 тысяч человек

По данным МВД Франции, 27-я волна мобилизации "желтых жилетов" собрала по всей стране меньше 3 тысяч участников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

По данным МВД, по состоянию на 14.00 по местному времени в протестах по всей стране участвовали 2800 человек. В том числе в Париже протестовали 110 человек.

Вместе с тем, независимая фирма Occurrence подсчитала, что между 14.00 и 15.00 в Париже в разных местах протестовали до 5 тысяч человек.

В Париже акции проходят мирно, в то время как в Реймсе, где протестуют несколько сотен человек, произошли столкновения с полицией и демонстранты разбили витрины в нескольких магазинах.

17 мая прошло полгода от первой акции протеста "желтых жилетов".

В последние недели наблюдается снижение активности участников протестов.