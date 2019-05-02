Первомайские столкновения в Париже: 380 задержаний, 38 раненых

В Париже в день первомайских демонстраций полиция задержала 380 человек, в результате столкновений 38 человек получили ранения, в том числе 14 сотрудников правоохранительных органов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

1 мая десятки тысяч членов профсоюзов и "желтых жилетов" вышли на улицы Франции - всего через несколько дней после того, как Эммануэль Макрон обрисовал в общих чертах ответ на месяцы уличных протестов в стране.

Десятки анархистов в масках и капюшонах столкнулись со спецподразделениями полиции в Париже.

Они сжигали мусорные баки, уничтожали имущество и бросали бутылки и камни. Полиция применила слезоточивый газ и водомет против наиболее радикальных митингующих.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Около 7400 полицейских охраняли общественный порядок. Они совершили 380 предыдущих задержаний. 38 человек были ранены, в том числе 14 полицейских, один из которых получил удар по голове булыжником.

В профсоюзе CGT осудили насилие со стороны полиции. Управление полиции Парижа отрицает чрезмерное насилие.

Фото: Reuters

В целом, по сравнению с прошлым годом и некоторыми недавними акциями протеста "желтых жилетов", насилие удалось сдержать и протесты закончились мирно.

Французская полиция предупредила во вторник, что на марше могут возникнуть столкновения с крайними левыми анархистскими группировками, известными как "Черные блоки".

Кроме того, в Гетеборге, втором по величине городе Швеции, и в Копенгагене, столице Дании, на первомайских митингах произошли столкновения между полицией и протестующими.















