Британия проведет новое исследование связи между загрязнением воздуха и смертью девочки

Женщина, которая считает, что загрязнение воздуха в Лондоне способствовало смерти ее 9-летней дочери, выиграла судебную битву за новое расследование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Три судьи Верховного суда сообщили в четверг, что "открытие новых доказательств делает необходимым в интересах правосудия провести новое расследование" о смерти Эллы Кисси-Дебра.

Элла жила на расстоянии 25 метров от одной из самых загруженных лондонских дорог. Она умерла в феврале 2013 года после трех лет астматических приступов и 27 визитов в больницу.

Ее мать, Розамунд Кисси-Дебра, сказала, что с нетерпением ждет "наконец получить правду".

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Она сказала, что "если будет доказано, что загрязнение убило Элли, то правительство будет вынуждено сесть и обратить внимание, что этот скрытый, но смертельный убийца сокращает жизнь наших детей".

Напомним, 2 мая парламент Великобритании объявил чрезвычайное положение в сфере окружающей среды.