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Явка на выборах в Европарламент установила 25-летний рекорд

Понедельник, 27 мая 2019, 14:05

В день выборов в Европейский парламент в воскресенье, 26 мая, на участки пришло рекордное за последние 25 лет количество граждан ЕС.

Как информирует "Европейская правда", окончательные данные явки Европарламент сообщил в понедельник.

Согласно им, явка в целом по ЕС составила 50,93% - это самый высокий показатель с момента голосования в 1994 году.

Рекордной оказалась явка в Бельгии (88,47%), где в день голосования одновременно проходили парламентские и местные выборы. Также высокой была активность избирателей в Люксембурге, Дании и на Мальте. Наиболее пассивными оказались избиратели Словакии, Словении и Чехии.

 
Данные с сайта Европарламента

Примечательно, что после первых выборов в Европарламент в 1979 году явка постоянно падала. На последнем голосовании в 2014 году она составляла всего 42,61%.

 
Данные с сайта Европарламента

Подробнее читайте в статье "Не время для "зрады": выборы в Европарламент, которые не стали триумфом радикалов".

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