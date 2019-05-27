Украину посетят два директора ЕС - обсудят отношения после выборов

27-28 мая 2019 года Украину посетят двое высокопоставленных чиновников ЕС, чтобы обсудить отношения между Украиной и ЕС после недавних президентских выборов.

Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе представительства ЕС в Украине, информирует "Европейская правда".

В частности, с визитом в Украину наведаются генеральный директор Директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльссон и исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия Томас Майр-Гартинг.

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Во время своего визита в Украину они встретятся с главой АП Андреем Богданом и его заместителями Вадимом Пристайко и Русланом Рябошапкой.

Также они проведут встречи с председателем Антикоррупционного суда Еленой Танасевич, заместителем Министра иностранных дел Еленой Зеркаль, представителями гражданского общества и лидерами новообразовавшихся политических партий.

Цель визита - обсудить отношения между Украиной и ЕС после недавних президентских выборов, а также процесс реформ в Украине.