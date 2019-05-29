Парламент Латвии избрал нового президента страны
Среда, 29 мая 2019, 13:26
Парламент Латвии на специальном заседании в среду избрал новым президентом страны Эгилса Левитса.
Об этом сообщает "Европейская правда".
63-летнего Левитса на пост президента выдвинули партии правящей коалиции, к этому времени он занимал должность судьи Суда Европейского Союза. Также работал послом Латвии в Швейцарии, Австрии и Венгрии.
Выборы президента проходили в парламенте в открытом режиме, Левитса поддержали 61 депутат из 93 в первом же раунде голосования. Для избрания нужно было набрать минимум 51 голос.
Отметим, что действующий президент Вейонис решил не баллотироваться на этот пост повторно.
На прошлой неделе в Литве также избрали нового президента, которым стал независимый кандидат Гитанас Науседа.
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