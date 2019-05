Советники Зеленского в Брюсселе встретились с послами ЕС

Советники новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского находятся в Брюсселе, где проводят встречи с представителями Еврокомиссии и послами ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила заместитель председателя генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова.

"Рада приветствовать советников нового президента Украины Зеленского Александра Данилюка и Руслана Рябошапку по поводу визита в Брюссель, в том числе для встречи с послами ЕС в Комитете по вопросам политики и безопасности", - написала Матернова.

Great to welcome advisors of new Ukraine President #Zelensky @AlexDanylyuk n Ruslan Riaboshapka for an early visit of Brussels, including speaking to EU Ambassadors in the Political and Security Committee. pic.twitter.com/1ANUOEryh1