Косово объявило персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил, что российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова объявили персоной нон грата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTKLive.

"Такое решение было принято, поскольку действия гражданина РФ были направлены против конституционного строя Косово, универсальных ценностей, мира и стабильности", - заявил Харадинай.

Краснощекову предписали покинуть территорию Косово.

"Я призываю специального представителя генсекретаря ООН в Косово уважать это решение", - подчеркнул Харадинай.

Ранее в Косово заявили, что сотрудник миссии ООН в Косово россиянин Михаил Краснощеков является бывшим сотрудником военной разведки РФ и косовские власти требуют снять с него иммунитет для уголовного преследования.

Краснощеков был задержан 28 мая во время полицейской операции на севере Косово вместе с несколькими десятками сербов и боснийцев, который подозревают в организованной преступности и коррупции.

По данным местных СМИ, россиянин блокировал служебной машиной проезд косовских спецназовцев, сопротивлялся стражам порядка. Кроме того, в его автомобиле нашли пилу, которой, вероятно, спиливали деревья для создания баррикады в районе Зубин Поток, где и задержали россиянина.