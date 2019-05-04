Нидерланды выдали США украинца, обвиняемого в киберпреступлениях

Нидерланды экстрадировали на территорию США украинца Алексея Иванова, обвиняемого в злонамеренной киберактивности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Минюста США.

"Украинский гражданин, привлеченный к участию в многолетней международной схеме заражения компьютеров вредоносным программным обеспечением через онлайн-рекламу , предстанет перед федеральным судом в Ньюарке, Нью-Джерси, после выдачи Нидерландами", - говорится в сообщении.

31-летний Алексей Иванов обвиняется в сговоре с целью осуществления мошенничества в сети, в четырех случаях мошенничества в сети и одном случае компьютерного мошенничества.

Как отмечается, Иванов участвовал в сговоре для рассылки миллионам пользователей вредоносной рекламы, что заражал их компьютеры.

"Киберпреступники не могут полагаться на фальшивые личности и международные границы, чтобы избежать правосудия", — заявил помощник генпрокурора Брайан Бенчковський.

Иванов был арестован 19 октября 2018 года после проведения международного расследования под руководством Секретной службы США и по согласованию с голландскими правоохранительными органами. В Нидерландах он находился под стражей до рассмотрения дела об экстрадиции.