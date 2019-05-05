КНДР во второй раз за два дня провела ракетные испытания

Северная Корея провела учебные стрельбы с использованием нескольких ракетных установок и тактического управляемого оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Государственное северокорейское агентство KCNA опубликовало фото учений, за которыми наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Цель учений состояла в том, чтобы оценить и проверить работоспособность и точность боевых характеристик крупнокалиберных ракетных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения подразделениями обороны в прифронтовой зоне и на восточном фронте", - говорится в сообщении KCNA.

Северная Корея выпустила большое количество снарядов из города Вонсан на восточном побережье в Восточное море. В воскресенье министерство обороны Южной Кореи подтвердило, что снаряды включали в себя новое тактическое управляемое оружие.

Министерство заявило, что снаряды пролетели около 70–240 километров.

Таким образом, Пхеньян осуществил вторую за два дня серию учебных ракетных пусков. В субботу Северная Корея запустила в восточном направлении несколько ракет малой дальности.