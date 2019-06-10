Генсек Совета Европы стал на сторону новой власти Молдовы: для роспуска парламента нет оснований

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поддержал позицию новой власти Молдовы о незаконности роспуска парламента, но попросил Венецианскую Комиссию предоставить "срочную" оценку последних решений Конституционного суда Молдовы.

Соответствующее заявление есть в распоряжении "Европейской правды".

Это уже второе заявление из Совета Европы относительно процессов в Молдове и она является беспрецедентно жесткой, как для генсека - по сути, он стал на сторону новой власти.

Ягланд выразил "серьезную обеспокоенность" последними событиями в Молдове и призвал "демократически избранный парламент и легитимное правительство" действовать ответственно. Кого именно он считает в Молдове "легитимным правительством", генсек не уточнил, но решение Конституционного суда, который в частности признал нелегитимным новое правительство во главе с Майей Санду, он назвал непонятными.

"Последние решения КС сложно понять, похоже, что в свете Конституции и международного права они необоснованы", - написал генсек СЕ. Он также заявил, что "в период неопределенности всегда полезен хороший совет".

Ягланд отметил, что на правах генсека СЕ попросил ВК дать оценку последним решением в Молдове, в частности решению распустить парламент со стороны Павла Филипа, и.о. премьера по версии Демпартии (которая не признает смену власти в Молдове).

Парламентское большинство в Молдове в составе пророссийской Соцпартии и проевропейского блока ACUM избрал руководство законодательного органа (его возглавила социалистка Гречаная) и назначило правительство во главе с проевропейским премьером Майей Санду.

Предыдущая власть считает все субботние решение парламента нелегитимным. Обе стороны обвиняют друг друга в узурпации власти.

Европейский союз на уровне Еврокомиссии и Высокого представителя по вопросам внешней политики официально сообщил, что считает легитимным избрание нового правительства.

Подробно о событиях в Кишиневе читайте в статье "На грани переворота: что происходит в Молдове и что это значит для Украины"