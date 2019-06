Посольство Украины в Британии осудило решение World Travel Awards наградить отель в Крыму

Посольство Украины в Великобритании осудило решение организации World Travel Awards наградить премией один из отелей, расположенных в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает "Европейская правда"

"Мы осуждаем решение World Travel Awards включить Mriya Resort & Spa в оккупированном Россией Крыма в список европейских номинантов-2019. Это ничто иное, как стыд и поддержка нарушение международного права от России. С 2018 года на курорт Mriya & Spa распространяются санкции США, потому что Крым - это Украина ", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

We condemn @WTravelAwards decision to include Mriya Resort&Spa in #Russia-occupied #Crimea into Europe Nominees 2019. This is nothing but a shame&co-sponsorship of a breach of Int'l law by #Russia. Since 2018 U.S. sanctions have targeted Mriya Resort&Spa because #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/Zd3EfAGeZ7