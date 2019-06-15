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Новая власть Молдовы отменила воскресную акцию протеста после отставки оппонентов

Суббота, 15 июня 2019, 11:45

Новая власть Молдовы в составе социалистов и блока ACUM отменила совместный марш в свою поддержку, который должен был пройти в воскресенье, 16 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание NewsMaker.

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По словам премьера Майи Санду, такое решение приняли, чтобы в полицейских, которые долгое время работали без сна и отдыха, был выходной день.

Она добавила, что марш состоится в другой день, позже.

"С мыслью о людях, которые поддерживали порядок в этой стране, мы приняли это решение", - пояснил отмену марша глава МВД Андрей Нэстасе.

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Напомним, Демпартия Молдавии заявила о том, что отказывается от власти, чтобы страна могла выйти из политического кризиса.

Новое правительство страны признали ключевые государства ЕС, а также Россия.

Санду заявила, что лидер Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк, ответит за свои действия по закону.

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