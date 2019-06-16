Турция заявила об обстреле ее наблюдательного поста в Сирии войсками Асада

Турецкий наблюдательный пункт в сирийском районе Идлиб подвергся минометному и артиллерийскому обстрелу с территории, контролируемой сирийскими правительственными войсками, в результате чего был нанесен материальный ущерб, пострадавших нет.

Об этом заявило Минобороны Турции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министерство заявило, что турецкие военные незамедлительно ответили тяжелым вооружением, а Анкара сделала представление Москве относительно инцидента.

Ведомство не уточнило, когда произошел обстрел, но отметило, что атака была умышленной.

Россия, которая поддерживает президента Сирии Башара Асада в гражданской войне в его стране, и Турция, которая долгое время поддерживала повстанцев, в прошлом году договорились о зонах деэскалации в регионе.

Однако в последние месяцы договоренности все чаще нарушаются, что снова заставляет тысячи гражданских бежать в более безопасные места.