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Глава МИД Эстонии заявил о необходимости продления санкций против РФ

Воскресенье, 16 июня 2019, 17:52

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступил за продление экономических санкций против России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новостной сайт ERR.ee.

На встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге в понедельник Рейнсалу намерен подчеркнуть как необходимость тесного евроатлантического сотрудничества для безопасности Европы, так и солидарность в политике в отношении России

"После оккупации Крыма Европейский союз был одним из важнейших сторонников поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Санкции по-прежнему являются одним из наиболее эффективных средств реагирования на грубое нарушение международного права, и мы должны придерживаться единой линии продолжать их до тех пор, пока Россия не предпримет конкретные шаги по выполнению Минских договоренностей и деэскалации,- подчеркнул Рейнсалу. - В этом контексте Эстония обращает большое внимание на трансатлантический единство и повышения эффективности сотрудничества НАТО и ЕС". 

По словам Рейнсалу, для Эстонии важно, чтобы единая внешняя политика ЕС формировалась в равной степени всеми союзными государствами.

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Эстония санкции Россия
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