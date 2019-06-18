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Польский корабль получил пробоину на учениях НАТО

Вторник, 18 июня 2019, 07:49

Польский военный корабль "Гнезно" получил пробоину во время международных учений Baltops у побережья Литвы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В ходе десантной операции с участием так называемой амфибии у берега судно ударилось о подводную преграду. Таким образом, произошло повреждение обшивки фюзеляжа в средней части корабля. Судно начало набирать воду.

Сообщается, с ситуацией удалось справиться. Военно-морской флот пока не приводит деталей повреждений, но уверяет, что корабль"Гнезно" исправен и продолжает свои заранее запланированные задачи.

Военные моряки объясняют, что конструкция корабля приспособлена для такого типа ситуации.

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