Польский корабль получил пробоину на учениях НАТО
Вторник, 18 июня 2019, 07:49
Польский военный корабль "Гнезно" получил пробоину во время международных учений Baltops у побережья Литвы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
В ходе десантной операции с участием так называемой амфибии у берега судно ударилось о подводную преграду. Таким образом, произошло повреждение обшивки фюзеляжа в средней части корабля. Судно начало набирать воду.
Сообщается, с ситуацией удалось справиться. Военно-морской флот пока не приводит деталей повреждений, но уверяет, что корабль"Гнезно" исправен и продолжает свои заранее запланированные задачи.
Военные моряки объясняют, что конструкция корабля приспособлена для такого типа ситуации.
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