Саммит ЕС призвал РФ отпустить украинских моряков и вернуть корабли

Лидеры ЕС на саммите в очередной раз призвали Россию отпустить украинских моряков, захваченных в ноябре прошлого года, и возвратить корабли.

Об этом говорится в выводах саммита ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Европейский Совет вновь призывает Россию безоговорочно освободить захваченных украинских моряков, вернуть захваченные суда и обеспечить свободный проход всех судов через Керченский пролив согласно международного права", - говорится в документе.

Напомним, постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия. Среди прочего, суд обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.

МИД РФ взамен выступил с заявлением, утверждая, что трибунал ООН не имел права решать судьбу пленных моряков.

Подробнее о вынесенном решении читайте в статье "5 ответов о проигрыше России в трибунале ООН".