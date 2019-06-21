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Саммит ЕС призвал РФ отпустить украинских моряков и вернуть корабли

Пятница, 21 июня 2019, 08:29

Лидеры ЕС на саммите в очередной раз призвали Россию отпустить украинских моряков, захваченных в ноябре прошлого года, и возвратить корабли.

Об этом говорится в выводах саммита ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Европейский Совет вновь призывает Россию безоговорочно освободить захваченных украинских моряков, вернуть захваченные суда и обеспечить свободный проход всех судов через Керченский пролив согласно международного права", - говорится в документе.

Напомним, постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия. Среди прочего, суд обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.

МИД РФ взамен выступил с заявлением, утверждая, что трибунал ООН не имел права решать судьбу пленных моряков.

Подробнее о вынесенном решении читайте в статье "5 ответов о проигрыше России в трибунале ООН".

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