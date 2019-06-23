Крупнейший угольный рудник Германии штурмовали активисты, есть пострадавшие

Климатические активисты, одетые в белые бумажные комбинезоны, прорвали полицейский кордон и штурмовали рудник по добыче бурого угля Garzweiler в западной Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Активисты протестуют против добычи угля и требуют принятия мер против изменения климата. На видео модно увидеть, как десятки демонстрантов кричат ​​и хлопают, когда полиция приказывает им оставаться на месте.

At least 50 arrests have just been made at the golden finger inside the #Garzweiler mine. Still many people remaining, determined to stay the night in the mine, despite intense heat and heavy police presence. Red, green and silver blockades are also still going! #endegelaende pic.twitter.com/Qo2AXr4yoO — Code Rood (@Klimaatactie) 22 червня 2019 р.

Полиция из соседнего города Аахен использовала баллончики с перцовым спреем, чтобы попытаться остановить активистов. По предварительным подсчетам восемь полицейских получили ранения.

Представитель активистов заявила, что на территорию шахты попали около 1000 человек, полиция не приводит данных о количестве протестующих.

На кадрах также видно, как полицейские задерживаю активистов. В субботу вечером полиция заявила, что была попытка освободить задержанных протестующих и призвала демонстрантов оставаться "мирными и сотрудничающими".

Тем временем полиция начала расчищать остальную часть шахты от протестующих, когда наступила ночь.

Около 8000 демонстрантов начали марш в начале субботы из Кейенберга вдоль края шахты, где уголь добывают открытым способом.

Но группа под названием Ende Gelaende провела отдельный с участием примерно 1600 человек и ранее в тот же день пообещала "пройти через" кордоны полиции. Вскоре после этого кордоны прорвали во многих точках, и полиция начала сообщать о травмах.

По словам представителя компании, из соображений безопасности четыре из шести производственных участков рудника, крупнейшего в Германии, были закрыты владельцем энергетического гиганта RWE.